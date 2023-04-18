ВАРШАВА, 18 апр — ПРАЙМ. Польша выступила с предложениями по 11-му пакету санкций против России, которые включают запрет импорта нефти по северному участку нефтепровода "Дружба", сообщает польское агентство РАР со ссылкой на свои источники. Минфин предложил поднять цену федеральных спецмарок на алкоголь

По данным агентства, в переданном Варшавой Брюсселю документе Польша "предлагает, в частности, наложение очередных санкций на энергетический сектор: запрет импорта по северному участку нефтепровода "Дружба", а также введение компенсационных механизмов за нефть из России, которая не охвачена европейским эмбарго".

Также предлагается ввести запрет на импорт алмазов из России, предоставление телеинформационных услуг субъектам из РФ, а также ужесточить правила контроля экспорта товаров и технологий двойного назначения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений.

Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.