Польша предложила ЕС включить в пакет санкций против России запрет импорта нефти по "Дружбе"
ВАРШАВА, 18 апр — ПРАЙМ. Польша выступила с предложениями по 11-му пакету санкций против России, которые включают запрет импорта нефти по северному участку нефтепровода "Дружба", сообщает польское агентство РАР со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, в переданном Варшавой Брюсселю документе Польша "предлагает, в частности, наложение очередных санкций на энергетический сектор: запрет импорта по северному участку нефтепровода "Дружба", а также введение компенсационных механизмов за нефть из России, которая не охвачена европейским эмбарго".
Также предлагается ввести запрет на импорт алмазов из России, предоставление телеинформационных услуг субъектам из РФ, а также ужесточить правила контроля экспорта товаров и технологий двойного назначения.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://1prime.ru/state_regulation/20230418/840410234.html