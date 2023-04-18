ВАШИНГТОН, 18 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден продлил на год действие указа, запрещающего связанным с Россией судам заходить в американские порты, говорится в распространенном во вторник сообщении Белого дома. Минфин ждет увеличения в ближайшие годы поступлений от продажи госимущества

Согласно этим данным, такое решение было принято на основании "политики и действий правительства РФ, состоящих в продолжении неоправданной, неспровоцированной и жестокой войны против Украины".

"В соответствии со статьей 202D Закона о чрезвычайном положении, я продлеваю на 1 год режим чрезвычайного положения в отношении РФ, относящийся к приему в портах США связанных с Россией судов", — заявил глава государства.

В соответствии с указом, который был подписан в конце апреля 2022 года, запрет распространяется на корабли, которые ходят под российским флагом, владельцем которых является "правительство РФ или российская компания, гражданин или постоянный резидент" РФ, а также суда, которые эксплуатируются Россией.