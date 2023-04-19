БРЮССЕЛЬ, 19 апр — ПРАЙМ. Постоянные представители стран ЕС в среду планируют достичь компромисса по решению о продлении на один год решения по временной либерализации торговли между Евросоюзом и Украиной, в рамках которого, в том числе, в ЕС поставляется украинское зерно, что вызывает недовольство европейских фермеров и негативно отражается на экономике ряда европейских стран. Лавров: всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент

Заседание начнется в 11.00 по местному времени (12.00 мск).

"Продление действия постановления о временной либерализации торговли, дополняющего торговые льготы в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласование. Анализ окончательного компромиссного текста с целью достижения договоренности", — указывается в повестке заседания.

В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год".

Кроме того, Еврокомиссия с марта 2022 года запустила так называемые "зеленые коридоры" — сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах. Брюссель не смог предложить им никаких мер по разрешению ситуации за последующие полгода.

В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию. А в минувшую субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, стало также известно, что и Болгария рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. В Еврокомиссии обещали изучить это решение, но уже назвали его "неприемлемым".

По замыслу ЕК, отвечающей за единый рынок ЕС, украинская сельхозпродукция должна была поступать через европейскую территорию в третьи страны для преодоления продовольственного кризиса. Инициатива ЕС позволила вывезти из Украины 25 миллионов тонн зерновых. Однако значительная часть этих поставок в итоге появлялась на польском рынке, а также оседала в других странах Европы, что привело к резкому падению цен и недовольству местных сельхозпроизводителей.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества поставляется на польский рынок по демпинговым ценам, в результате чего цены на продукцию местных производителей сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.

Еврокомиссия заявила о намерении выделить 112 миллионов евро на компенсации польским, румынским и болгарским фермерам.

Как пояснили в Еврокомиссии, при принятии такого решения учитываются проблемы не отдельного региона Евросоюза, а общего рынка в целом.

"При подготовке предложения о продлении решения о приостановке взимание пошлин Еврокомиссия, в том числе, учитывает ситуацию на рынке. Мы хотим поддерживать Украину, но хотим также быть уверенными в том, что по европейскому рынку не будет нанесен сильный удар… Что касается отмены решения, то это возможно, если пострадал весь общий рынок ЕС, а не только его часть", — заявляли в ЕК.