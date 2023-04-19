АНКАРА, 19 апр — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что политика правительства по снижению процентной ставки оправдала себя, по его словам, в стране будет постепенно снижаться и высокая инфляция. Страховые выплаты после землетрясений в Турции превысили миллиард долларов

Центробанк Турции в марте сохранил учетную ставку на уровне 8,5%, заявив, что отдельное внимание уделяет контролю над инфляцией, на темпы которой может повлиять недавнее разрушительное землетрясение в Турции. Инфляция в Турции в годовом выражении составляет сейчас 50,5%.

"Мы сказали, что снизим процентные ставки, и мы это сделали. Что произошло? Мы обанкротились? Тем временем инфляция снижается. Да, немного высокая инфляция, но она снизилась, и будет снижаться дальше. Для нас важны высокие инвестиции при низких процентных ставках. Наша позиция оценена в мире", — сказал Эрдоган в интервью TRT Haber.