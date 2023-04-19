МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 20 странах еврозоны, по окончательной оценке, в марте замедлилась до 6,9% с 8,5% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. СМИ: Россия может потопить Евросоюз одним козырем

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в среду, 19 апреля, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой, опубликованной в конце марта.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о динамике потребительских цен в стране. Эксперты ожидают, что годовая инфляция в марте замедлилась до 9,8% с 10,4% месяцем ранее.

В 17.30 мск управление энергетический информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 14 апреля. Согласно порталу DailyFX, аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 2,46 миллиона баррелей.

В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.