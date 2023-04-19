РИМ, 19 апр — ПРАЙМ. Италия входит в число лидеров по объему арестованной собственности у российских бизнесменов, находящихся в санкционных списках Запада в связи с конфликтом на Украине, по всей видимости, коллективные решения Евросоюза выше законов этой страны, заявил заканчивающий свою миссию в Риме российский посол Сергей Разов. Польша предложила включить в пакет санкций запрет импорта нефти по "Дружбе"

"Итальянская пресса со ссылкой на официальные источники сообщала об аресте собственности российских граждан в Италии на 2,8 миллиарда евро. Если это так, то, похоже, Италия действительно находится в лидерах. Как эти неправовые действия вяжутся с зафиксированными в Конституции Италии законодательными гарантиями права частной собственности, судить трудно", — сказал он в интервью корреспондентам российских информационных агентств, аккредитованным в Италии.

В конце марта итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что адвокаты десяти российских бизнесменов обратились в административный суд столичного региона Лацио за снятием мер по заморозке их активов в Италии. Согласно информации издания, всего итальянские власти временно изъяли имущество 28 предпринимателей.

"Видимо, коллективные санкционные решения Евросоюза выше законов Италии. Российские граждане по этому вопросу за содействием посольства не обращаются. Этими делами занимаются их адвокаты. Санкции и банковский кризис могут влиять на рынок нефти, предупредили в МИД

Перспективы исков оценивать не берусь, они зависят от обстоятельств каждого отдельного случая и, разумеется, от общей политической конъюнктуры", — заявил дипломат и отметил, что Италия стала страной, "безоговорочно присоединившейся к разрушительным санкциям против России и поставкам оружия на Украину (против воли половины населения)".

По данным Corriere della Sera, рассмотрение обращений российских бизнесменов ведут по отдельности, по одному из них административный суд уже принял отрицательное решение.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.