МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Настроения в производственном секторе Японии в апреле оставались пессимистичными четвертый месяц подряд. К обеспокоенности замедлением роста мировой экономики добавилась тревога по поводу стабильности банковского сектора. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Reuters Tankan. В Японии подорожали более 20 тысяч видов продуктов

В ежемесячном опросе, проводившемся в период с 5 по 14 апреля, приняли участие 239 крупных нефинансовых компаний.

Между тем настроения в сфере услуг улучшились второй месяц подряд. Их индикатор достиг четырехмесячного максимума, что отражает восстановление этого сектора после отмены связанных с COVID ограничений: возвращение в страну туристов оказало поддержку ресторанному и гостиничному бизнесу, а также розничной торговле.

Результаты опроса Reuters соответствуют опубликованным 3 апреля результатам квартального опроса, проведенного Банком Японии. Рассчитываемый центральным банком индекс настроений в крупных производственных компаниях снизился пятый квартал подряд на фоне повышенных цен на сырье и материалы, энергоносители и комбикорма. В то же время индекс настроений в компаниях сферы услуг подрос после ослабления антиковидных запретительных мер.

Индекс настроений в крупных производственных компаниях, участвовавших в опросе Reuters Tankan, в апреле составил —3 пункта, как и в марте. Доверие инвесторов к экономике Германии неожиданно упало в апреле

Ожидается, что в ближайшие три месяца производственный индекс Reuters Tankan восстановится до +7 пунктов.

Индекс настроений в крупных компаниях сферы услуг в апреле подрос до 24 с 21, достигнув самого высокого значения с декабря. К июлю ожидается снижение этого индекса до 19 пунктов.

Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда пообещал продолжать денежно-кредитное стимулирование для поддержки хрупкой японской экономики. При этом он подчеркнул необходимость сдерживания инфляции, порождаемой повышением зарплат.

Индексы Reuters Tankan рассчитываются вычитанием процента респондентов, настроенных пессимистично, из процента оптимистов. Отрицательное значение индекса указывает на преобладание пессимистов.