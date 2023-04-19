МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Китай формулирует план поддержки восстановления экономики и увеличения потребления, сказала в среду представитель Национальной комиссии развития и реформ (NDRC) Мэн Вэй. Это заявление стало сигналом о том, что власти обеспокоены слабостью спроса, несмотря на рост розничных продаж. В Китае оценили базу для восстановления экономики страны

В 1-м квартале рост ВВП Китая превысил прогнозы, но проблемы в мировой экономике омрачают перспективы.

В такой ситуации NDRC обещает стимулировать устойчивый рост потребления.

"В настоящее время мы работаем над документами, посвященными восстановлению и увеличению потребления, которые в основном сфокусированы на таких ключевых областях, как стабилизация покупок дорогостоящих товаров, усиление потребления услуг и развитие потребления в сельской местности", — сказала Мэн на пресс-конференции.

Она также упомянула стабилизацию покупок автомобилей за счет продвижения транспортных средств на новых источниках энергии в сельскохозяйственных районах.

Данные показали ускорение роста розничных продаж в марте по сравнению с февралем, но власти обеспокоены слабостью спроса, которая усиливает неопределенность перспектив экономики.

"Международная обстановка остается сложной и постоянно меняется, а ограничения в результате недостаточно сильного внутреннего спроса очевидны, и основы для восстановления экономики не прочны", — сказал во вторник представитель Национального бюро статистики Фу Линхуэй.