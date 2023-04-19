МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта замедлилась до 10,1% с 10,4% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). ЦБ не намерен "загонять" инфляцию к цели "любой ценой"

За март потребительские цены в стране выросли на 0,8%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, прогнозировали годовую инфляцию на уровне 9,8%, а в месячном выражении — 0,5%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 8,9% после 9,2% месяцем ранее. За март цены по этому индексу выросли на 0,7%.

В целом основной вклад в инфляцию внесли рост цен в ресторанах и отелях, на продукты питания и безалкогольные напитки, а также на одежду и обувь. Сдержало ускорение инфляции снижение цен в сфере культуры, а также цен на моторное топливо.