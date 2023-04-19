МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Отношения Восточной Европы и Киева охлаждаются из-за запрета импорта украинский сельхозпродукции, пишет журнал Newsweek. Польшу предупредили последствиях за решение по Украине

"Спор между Украиной и другими восточноевропейскими странами сигнализирует о расколе среди европейских союзников на фоне конфликта на Украине", — сообщает издание.

Как пояснило издание, в восточной части Европы оседает большое количество украинского зерна из-за его транспортировки через этот регион. По словам фермеров, это привело к снижению цен на их собственную продукцию.

За последнюю неделю Польша, Венгрия и Словакия приостановили импорт украинской продукции, которая поступает на европейский рынок без пошлин. Позднее ограничить ввоз зерна потребовали и молдавские фермеры, а также Болгария.