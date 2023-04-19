ТАШКЕНТ, 19 апр — ПРАЙМ. ВВП Узбекистана в январе-марте вырос на 5,5%, тем самым рост замедлился по сравнению с 6,1% за аналогичный период прошлого года, сообщает в среду статистическое агентство республики. ВВП Казахстана в январе-марте вырос на 4,9 процента

"Темпы роста ВВП Узбекистана в январе-марте 2023 года составили 105,5%", — говорится в материалах на сайте агентства.

В первом квартале 2022 года экономика Узбекистана выросла на 6,1%.

Также, по данным статведомства, инфляция за квартал составила 2,4%. Годом ранее за тот же период был рост потребительских цен на 2,9%.

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-марте вырос на 11,9% после роста в 1,75 раза годом ранее, также уточняет агентство.

По оценке ЦБ республики, рост ВВП Узбекистана по итогам текущего года оценивается в 4,5-5%. В прошлом году экономика выросла на 5,7%.