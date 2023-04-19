МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Читателей французской газеты Le Figaro возмутили итоги заседания глав МИД G7, которое прошло 16-18 апреля в Японии. Страны G7 продолжат блокировать обход санкций Россией

На нем политики призвали активнее вводить антироссийские санкции, а также усилить наказание против тех, кто помогает Москве обойти ограничения. Кроме того, "Большая семерка" выступила против Китая, предупредив его о последствиях, если Пекин не умерит свой пыл в Южно-Китайском море. Кроме того, представители G7 подтвердили свою позицию по Тайваню. Кроме того, была подписана декларация, в которой говорится об активном противодействии экономическому давлению.

"G7 — это сборище западных лидеров, которые спят и видят, как страны БРИКС встанут на колени, на манер Европы перед США…", — посчитал Pierrot International.

"Уже больше года одни и те же страны угрожают России жесточайшими санкциями, но только это все безрезультатно. Такое впечатление, что они эти "страшные" санкции налагают "для чистки совести". Если бы эти страны были серьезны, а украинцам угрожала такая страшная опасность, они бы уже давно отправили войска на помощь украинцам… И все бы кончилось, но только погибли бы несколько "драгоценных" американцев, европейцев или японцев", — присоединился к дискуссии еще один комментатор.

Другой пользователь заявил, что подобные заявления доказывают: G7 остается американским клубом. Макрон объяснит французам, почему подписал закон о пенсионной реформе

"Индия, Африка, Южная Америка, Китай — все эти страны, которые не входят в G7, также могут легко подвергнуться потенциальным санкциям. Взять хотя бы Индию. <…> Наложите санкции? Нет. А почему? А потому что Индия под санкциями — это значит резкий скачок цен", — добавил еще один юзер сайта.

"Семерка" может высказывать воинственные суждения, но только они почти никак не повлияют на ситуацию. Ни Китай, ни Индия, ни Бразилия не будут сомневаться ни секунды, если у них появится возможность выгодно купить нефть у России", — высказал свое мнение другой читатель.

"На мой взгляд, странам G7 не избежать эффекта бумеранга… По Европе этот бумеранг уже бьет, там растут счета за коммунальные услуги…." — напомнил еще один участник обсуждения.

Встреча глав МИД стран "Большой семерки" состоялась 16-18 апреля в японской Каруидзаве. Саммит лидеров G7 пройдет в Хиросиме 19-21 мая.