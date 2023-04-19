МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Правительство Красноярского края на заседании внесло изменения в несколько государственных программ и рассмотрело итоги исполнения бюджета в первом квартале, сообщает пресс-служба администрации региона. В Красноярском крае получили премию "Умный город" в рамках нацпроектов

В частности, объем краевой госпрограммы "Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности" увеличен на 586 миллионов рублей. Дополнительные средства будут направлены на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, компенсацию тарифов на подвоз питьевой воды и генерацию электроэнергии дизельными электростанциями.

Объем краевой госпрограммы "Развитие системы социальной поддержки граждан вырос на 602 миллиона рублей. Из них 531,3 млн рублей — средства федерального бюджета. Большая часть этих средств пойдет на заключение социальных контрактов, а также на строительство новых объектов.

Расходы по краевой госпрограмме "Развитие информационного общества" увеличиваются на 40 миллионов рублей. Средства будут направлены на подключение к интернету фельдшерско-акушерских пукнтов, внедрение систем информационной безопасности в поликлиниках, подключение волоконно-оптических линий связи в районных администрациях.

Кроме того, на заседании были рассмотрены итоги исполнения краевого бюджета в первом квартале. Доходы бюджета за первые три месяца составили 94 миллиарда рублей (25% годового плана), расходы — 77 миллиардов рублей (20% годового плана). Несмотря на ряд новых вызовов, связанных с изменениями в налоговом законодательстве, все основные обязательства полностью профинансированы.

Председатель правительства края Юрий Лапшин поручил министерствам финансов и экономики продолжить контроль над эффективностью мер по развитию края, а также оценивать финансовые риски. "Любые изменения в законодательстве или работе крупнейших налогоплательщиков порождают серьезные последствия для формирования налоговой базы края и исполнения краевого бюджета. Поэтому так важен непрерывный мониторинг внешних условий, чтобы своевременно реагировать на проблемы", — подчеркнул он.

Помимо этого, на заседании были расширены категории семей, детям которых предоставляются бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря. Ранее за счет краевого бюджета такое право имели дети-инвалиды и дети из многодетных или малообеспеченных семей. Теперь эта мера будет распространяться и на детей из семей, находящихся в социально опасном положении, пояснила министр социальной политики края Ирина Пастухова.