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https://1prime.ru/state_regulation/20230419/840415196.html
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 6,9 процента
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Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам марта замедлилась до 6,9% с 8,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной... ПРАЙМ, 19.04.2023
экономика, новости, инфляция, еврозона, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам марта замедлилась до 6,9% с 8,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с предварительной оценкой.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%.
За март потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,9%.
Базовая годовая инфляция в то же время ускорилась до 5,7% с 5,6%, что тоже совпало с предварительной оценкой.
Самая высокая годовая инфляция по итогам марта была зафиксирована в Венгрии (25,6%), Латвии (17,2%) и Чехии (16,5%), самая низкая — в Люксембурге (2,9%), Испании (3,1%) и Нидерландах (4,5%).