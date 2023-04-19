МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам марта замедлилась до 6,9% с 8,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 10,1 процента

Показатель совпал с предварительной оценкой.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%.

За март потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,9%.

Базовая годовая инфляция в то же время ускорилась до 5,7% с 5,6%, что тоже совпало с предварительной оценкой.

Самая высокая годовая инфляция по итогам марта была зафиксирована в Венгрии (25,6%), Латвии (17,2%) и Чехии (16,5%), самая низкая — в Люксембурге (2,9%), Испании (3,1%) и Нидерландах (4,5%).