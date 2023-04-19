БУДАПЕШТ, 19 апр — ПРАЙМ. Согласно перечню запрещенных к ввозу украинских продуктов, помимо зерновых и масличных культур, в него вошли мясо, птица, яйца, овощи, мед, хлебобулочные изделия, сахар и вино. Соответствующий указ опубликован в официальном вестнике Magyar Közlöny. Newsweek: Украина получила еще один удар в спину с неожиданной стороны

В списке запрещенных продуктов фигурируют мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо коз и овец, мясо домашней птицы, яйца, мед, свежие и консервированные овощи, тростниковый и свекольный сахар, мука из разных видов злаков, хлеб и хлебобулочные изделия, включая облатки для причастия, вино и свежего винограда и виноградное сусло.

Отмечается также, что срок опубликованного указа истекает 1 июля 2023 года.

Ранее госсекретарь венгерского министерства сельского хозяйства Шандор Фаркаш заявил, что Венгрия может продлить срок запрета на импорт сельхозпродуктов с Украины, если ЕС не примет шагов по защите венгерских аграриев до конца июня.

Польша и Венгрия 15 апреля заявили о запрете импорта с Украины ряда продуктов растительного и животного происхождения до 30 июня 2023 года. Глава минсельхоза Иштван Надь подчеркнул, что Венгрия ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.