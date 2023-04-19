МИНСК, 19 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Белоруссии в 2023 году составит прогнозные 7-8%, если не будет новых шоков для экономики, заявил глава Национального банка страны Павел Каллаур. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 6,9 процента

"Есть соответствующие оценки и, я бы даже сказал, уверенность: если не будет каких-то новых шоков, то ту задачу, которую поставили по снижению инфляции до 7-8% (в 2023 году – ред.), правительство и Национальный банк выполнят", — сказал Каллаур журналистам в среду в Минске. Годовая инфляция в Белоруссии в феврале 2023 года составила 11,7%, в январе — 12%.

Глава Нацбанка обратил внимание, что в марте 2022 года произошел одномоментный всплеск инфляции, поэтому сейчас на расчеты показателя влияет высокая база прошлого года. "Инфляция будет вести себя с определенными отклонениями. Летом, в том числе и благодаря сезонным факторам, она еще будет снижаться, по осени немножко вырастет. Но тем не менее, она будет находиться в тех параметрах, которые спрогнозированы", — добавил Каллаур.

Он напомнил, что в прошлом году изначально основной целью было замедление инфляции до 6%, однако на фоне геополитической ситуации и санкций фактически потребительские цены по итогам года выросли на 12,8% против почти 10% в 2021 году, причем основную роль сыграл именно мартовский скачок. "Без учета этого всплеска среднемесячные темпы инфляции в прошлом году составили 0,6% против 0,8% годом ранее. В марте 2023 года прирост потребительских цен в годовом выражении снизился до 6%", — отметил Каллаур.

Он также сообщил, что в ближайшие годы денежно-кредитная политика в Белоруссии сохранит свою преемственность, ключевой сферой внимания останется инфляция. "В качестве среднесрочного ориентира (в соответствии с программой развития страны до 2025 года — ред.) низкой инфляции определено поддержание прироста потребительских цен на уровне около 5% (в год — ред.)", — напомнил он.

"Обеспечение ценовой стабильности на протяжении длительного времени является важнейшим условием для устойчивого развития страны, так как позволяет обеспечить стабильность покупательной способности доходов и сбережений граждан, устойчивость обменного курса рубля, низкие процентные ставки в экономике, доверие к нацвалюте и более высокую склонность к сбережениям в белорусских рублях, рост долгосрочных ресурсов в экономике и возрастание их роли в инвестиционных процессах", — подчеркнул глава Нацбанка.