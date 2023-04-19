МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российских эмитентов евробондов в ближайшее время обяжут выпускать замещающие облигации, рассказал журналистам директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков. Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ серии 26242

Минфин и Банк России разработали проект указа, обязывающего эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие облигации. "Мы рассчитываем, что он (указ — ред.) появится в ближайшее время, сейчас проект находится на рассмотрении в администрации президента РФ", — сказал он.

"Базово там так же, как и было в поручении президента: указ подразумевает обязательное замещение для всех эмитентов, у кого есть соответствующие еврооблигации. Но будут исключения для компаний через решение правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям такое замещение в каких-то случаях не делать", — рассказал Чебесков.

"Кто-то говорит, что нам этот механизм интересен, нужно делать. Есть компании, эмитенты, которые говорят, что это нецелесообразно. То есть рынок разделился, и тут мы пытаемся найти какой-то баланс. Но уже есть верхнеуровневое решение, что в принципе такое замещение должно быть. Вопрос — кто может получить исключение, в каких случаях. Критерии для получения разрешений не делать замещение будут сформированы в рамках работы подкомиссии", — добавил он.

Российские компании в соответствии с указом президента в июле прошлого года получили возможность выпускать замещающие облигации для обмена на еврооблигации. Это стало ответом на введенные ЕС ограничения в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и блокировку иностранными клиринговыми системами платежей в адрес российских держателей.

Указ предписал российским компаниям, имеющим в обращении евробонды, обеспечить исполнение обязательств перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях, путем прямых выплат в рублях через НРД либо через выпуск замещающих облигаций с соответствующими параметрами, включая размер купона, валюту и срок погашения. Выплаты по замещающим облигациям проводятся в рублях.