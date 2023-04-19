МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на увеличение социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение, а также на стимулирование производства высокотехнологичного оборудования. ГД приняла закон против скрытых комиссий при выдаче кредитов со страховкой

Документ подготовлен в рамках реализации положений послания президента РФ Федеральному собранию. Как отмечал один из инициаторов принятия закона, председатель Госдумы Вячеслав Володин, расходы на обучение, поддержку здоровья – социально значимые и работают на перспективу, создавая условия для улучшения качества жизни людей и экономики страны. Увеличение налоговых вычетов сэкономит средства, которые граждане смогут направить на дополнительное образование, пояснял он.

В целях поддержки семей с детьми закон увеличивает максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, до 110 тысяч с 50 тысяч рублей; на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств — до 150 тысяч со 120 тысяч рублей.

Предельная сумма расходов граждан на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки своей квалификации, физкультурно-оздоровительные услуги, с которых предоставляется вычет, также повышается до 150 тысяч со 120 тысяч рублей.

Таким образом, предельный размер налогового вычета на обучение ребенка, то есть та сумма НДФЛ, которую граждане вправе вернуть, увеличится до 14 300 рублей с 6 500 рублей; а на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели – до 19 500 рублей с 15 600 рублей.

Помимо этого, в целях стимулирования производства и спроса на отечественное высокотехнологичное оборудование закон устанавливает повышающий коэффициент 1,5 к расходам на приобретение такого оборудования, по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта. Эта норма будет применяться к правоотношениям по определению первоначальной стоимости оборудования, которое на дату ввода в эксплуатацию включено в перечень российского высокотехнологичного оборудования.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, а положения об увеличении вычетов по НДФЛ — через месяц после этого, но не ранее первого числа очередного налогового периода по данному налогу.