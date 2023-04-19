МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Внешняя политика США, которая базируется на санкциях и "чтениях нотаций", приведет их к одиночеству, пишет обозреватель The Wall Street Journal. "Все еще хуже". Экс-советник ЦРУ подвел итоги борьбы США с Россией

Он отметил, что сейчас политтехнологи пытаются выдать развал Америкой мира за триумф внешней политики: на прошлой неделе Бразилия усилила совместную работу с Китаем, кроме того, Саудовская Аравия заговорила о возможности установить дипотношения с Израилем.

Рассказывая об усиливающемся одиночестве США в мире, он заявил: "Один человек из развивающейся страны сказал мне: "От Китая мы получаем аэропорт. А от США мы получаем нотации"", — цитирует издание экс-министра финансов Ларри Саммерса.

По словам обозревателя, Белый дом хочет вернуть себе статус гегемона, а также остановить растущее могущество Китая. При этом Вашингтон воздерживается от критики режимов, которые его не устраивают. Так, например, Госсекретарь Энтони Блинкен не стал критиковать компартию Вьетнама во время своего визита туда. Аналогичным образом чиновник себя повел и во время поездки на Филиппины: это объясняется тем, что США необходимо их содействие по вопросу Тайваня.

Кроме того, как указал WSJ, бывшие разведчики и другие эксперты хотят показать, что политика США, которая заключается в нотациях и санкциях на деле лишь отдаляют их от создания антикитайской коалиции. В итоге мир, в котором Соединенные Штаты — гегемон, начинает разваливаться, а сам Вашингтон рискует остаться в гордом одиночестве.