МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ заканчивает подготовку программы развития новых регионов, при этом в ней следует зафиксировать ответственность вице-премьеров и министров за конечные результаты, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина. Госдума одобрила создание свободных экономических зон в новых регионах

"Правительство, как известно, завершает подготовку программы развития новых регионов. И хочу акцентировать в этой связи, что в такой программе должна быть зафиксирована, конечно, прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат, которым, естественно, можно считать только изменение ситуации к лучшему и настроения людей, оценка людей, нашими гражданами на этих новых территориях того, что делается местными властями и правительством Российской Федерации", — сказал он.