ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр — ПРАЙМ. Арест земли и здания, наложенный в отношении Российского центра науки и культуры в финской столице из-за санкций ЕС, отменен в среду, рассказал глава отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен. Швейцария не планирует присоединяться к группе по заморозке активов россиян

"Оснований для изъятия собственности не обнаружилось", — приводит слова Виртанена общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Во вторник стало известно об аресте земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также семи квартир. Управлением по взысканию долгов Финляндии ранее заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea. Посольство России в Финляндии сообщало, что находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы российского представительства, выполняющего важную гуманитарную миссию в нынешних непростых условиях.

Ранее в среду посольство России в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской государственной собственности.