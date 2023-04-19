МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Жителям новых регионов России нужно помочь, там невысокие зарплаты, а цены выше ростовских — нужно снизить дисбаланс, заявил президент России Владимир Путин. Путин рассказал о причинах поездки в зону СВО

"Я когда говорил о доходах, а это очевидно, даже внешне бросается в глаза, доходы-то скромные, а уровень, скажем, цен, даже выше, чем в Ростовской области", — сказал Путин на совещании с членами российского правительства.

Он обратил внимание вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина, что нужно снижать этот дисбаланс.