МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин удивился количеству старых отечественных автомобилей, которые он видел в ходе поездки в новые регионы России, отметив, что это говорит о невысоких доходах населения. Путин призвал снизить дисбаланс зарплат и цен в новых регионах России

"Я уже в начале сейчас говорил о своей поездке и в Херсонскую область, и в Луганскую — на что обратил внимание: я такого количества стареньких автомобилей, "Лад" и "Жигулей", давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромнее. Вот о чем это говорит. Парк автомобилей сразу наводит на определенные мысли", — сказал он на совещании с членами правительства.

Президент добавил, что при этом в новых регионах всё убрано, аккуратно и чисто. "То есть это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые, но им, конечно, нужна реальная помощь", — заключил Путин.