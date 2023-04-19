МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 53,4 миллиарда рублей по номиналу при совокупном спросе в 84,9 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства. Путин призвал снизить дисбаланс зарплат и цен в новых регионах России

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 35,445 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 95,305% от номинала, средневзвешенная цена — 95,3413% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,25% годовых, средневзвешенная доходность — 10,25% годовых. Спрос — 58,952 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 17,914 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 95% от номинала, средневзвешенная цена — 95,0177% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 3,1% годовых, средневзвешенная доходность — 3,1% годовых. Спрос — 25,964 миллиарда рублей.

Объем остатков, доступных для размещения в выпусках, составлял 392,9 и 337,6 миллиарда рублей соответственно.

ОГРАНИЧЕННАЯ ПРЕМИЯ

На вторичном рынке ОФЗ сохраняется разнонаправленное движение цен, которое приводит к дальнейшему расширению спреда между доходностью по коротким и длинным выпускам, который достиг порядка 380 базисных пунктов, рассказал РИА Новости главный аналитик по долговым рынкам БК "Регион" Александр Ермак.

По итогам недели снижение доходности на коротком конце кривой (до трех с половиной лет) оказалось в пределах 5-25 базисных пунктов (в среднем 15 базисных пунктов), а повышение доходности долгосрочных выпусков составило в пределах 1-5 базисных пунктов.

"Такая динамика долгового рынка обусловлена существенным замедлением недельных и месячных темпов инфляции, которые с учетом ухода высокой базы марта прошлого года приводят и к резкому снижению и годовых темпов, а с другой стороны сохранением высокой неопределённости относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Банка России, очередное заседание которого пройдет в конце следующей недели. Вместе с тем, сохраняющаяся неопределённость, очевидно, стало основной причиной слабого спроса на сегодняшних аукционах", — говорит эксперт.

Минфин РФ в ходе первого аукциона отсек порядка 40% от объема заявок, ограничив премию инвесторам на уровне 5 базисных пунктов по средневзвешенной доходности. На аукционе было удовлетворено 56 заявок, на 12 из которых с объемом 1-15,4 миллиарда рублей пришлось 91,6% от общего объема размещения. На втором аукционе было удовлетворено 34 заявки, на десять из которых с объемом 1-3 миллиарда рублей пришлось 90,4% от общего объема размещения.

По итогам трех состоявшихся в апреле аукционных дней Минфин разместил гособлигации на 166,5 миллиарда рублей, обеспечив на 19,6% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (850 миллиардов рублей).