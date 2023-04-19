МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 11 по 17 апреля замедлилась до 0,04% с 0,11% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,88%, свидетельствуют данные Росстата. Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с 1983 года

"За период с 11 по 17 апреля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,04%, с начала апреля – 100,21%, с начала года – 101,88%", — говорится в документе.

По данным статистического ведомства, рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 0,7% с 0,3% на предыдущей отчетной неделе. В том числе капуста выросла в цене на 5,7%, лук – на 4,2%, яблоки и бананы – на 1,4%, огурцы – на 0,7%, свекла – на 0,5%. В то же время цены на помидоры снизились на 1,5%, картофель – на 0,7%, морковь – на 0,4%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 20 наименованиям. Сильнее всего, как и неделей ранее, подешевели мука и гречка — на 1,27% и 0,69% соответственно. Также снизились цены на стерилизованное молоко — на 0,45%; вареную колбасу и маргарин — на 0,4%; макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, пастеризованное молоко и сметану — на 0,3%; фруктово-ягодные консервы для детского питания и сливочное и подсолнечное масло — на 0,2%; говядину, куриное мясо, яйца, печенье, чай, соль и вермишель – на 0,1%.

Подорожали 13 наименований продуктов, сильнее всего — свинина, в среднем на 0,87%. Следом идет сахар – он вырос в цене на 0,8%. Сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 0,33%, мясные консервы для детского питания — на 0,27%, баранина — на 0,23%, сосиски и сардельки, мороженая рыба — на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, творог, хлеб и пшено — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на зубные щетки — на 0,6%, на зубные пасты, сухие корма для домашних животных – на 0,1%. Одновременно снизились цены на туалетное мыло – на 0,3%, туалетную бумагу, детские подгузники, гигиенические прокладки – на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на кроссовки для взрослых — на 0,37%.

Смартфоны на отчетной неделе подешевели на 0,98%, телевизоры — на 0,69%. Электропылесосы, напротив, подорожали — на 0,41%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 11 по 17 апреля не изменилась, иностранного — выросла на 0,21%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Росстат за период с 11 по 17 апреля зарегистрировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов. В том числе анальгин вырос в цене в среднем на 0,6%; комбинированные анальгетики, аллохол, противовирусный препарат "Эргоферон", поливитамины — на 0,2%. Цены на мазь "Левомеколь" снизились на 0,4%, корвалол и препарат от кашля "Ренгалин" — на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 0,16% после роста на 8,27% на предыдущей отчетной неделе.