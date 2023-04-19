МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,82% на 17 апреля против 3,15% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Названы популярные продукты, которые подорожали на этой неделе

"На неделе с 11 по 17 апреля 2023 года инфляция замедлилась до 0,04%. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться – до 2,82% год к году", — говорится в документе.

Это минимальное значение инфляции в России с марта 2020 года (тогда она составила 2,5%).

Министерство указывает, что основной вклад в замедление инфляции внесло снижение темпов роста цен в секторе услуг (0,06%) на фоне возобновления удешевления авиабилетов на внутренние рейсы, а также замедления роста цен на бытовые услуги.

"В секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,08% при удорожании плодоовощной продукции. На остальные продовольственные товары околонулевой рост цен. В сегменте непродовольственных товаров рост цен отсутствует вторую неделю подряд", — добавили в Минэкономразвития.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам года в 5,3%.