ООН, 19 апр — ПРАЙМ. Процесс дедолларизации запущен, рано или поздно доминированию этой валюты придет конец, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. В США заявили, что следят за угрозами роли доллара в мировой экономике

Отвечая на вопрос о том, когда Россия сможет полностью избавиться от доллара и как это будет влиять на американское положение в международной сфере, Панкин сказал: "Процесс пошел, это тенденция, это тренд".

"Конечно, позиции доллара сильны в мировой экономике, конечно, существует целый ряд зависимостей. Доллар не только финансовый инструмент. Американская политика подкрепляет его другими типами зависимостей, сеть отношений в военно-политической сфере, экономической и так далее", — отметил он.

Однако, по словам замглавы МИД РФ, ряд стран памятуют о рисках и опасениях, связанных с долларом.

"Сейчас многие страны становятся крепче, сильнее, и, соответственно, к их валютам больше доверия. Я не знаю, исчезнет ли доллар как таковой", — заявил Панкин.

"Я где-то недавно читал и видел эту таблицу, кто сколько доминировал. Когда-то же доминировал голландский гульден, португальское эскудо – причем 80 лет, 100 лет, фунт стерлингов. В прямом смысле доминировали, как основной мировой эмитент, был связан с империями. Это было давно, 17, 18, 19 век. Доллар — это не первая валюта в мире, которая долго доминирует. Век доллара я не берусь просчитать. Но у каждой доминирующей валюты есть свой век жизни", — заключил он.

"РЕЗЕРВЫ США ТОКСИЧНЫ"

Валютные резервы США токсичны, а роль доллара в повседневных финансовых операциях снижается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"В 2022 году около 400 миллиардов долларов были выведены из американской казны в том числе Китаем, Японией, Бразилией, Швейцарией, Гонконгом, Сингапуром, Кореей, Норвегией, Норвегией, Израилем, Индонезией", — сказал Панкин.

Он отметил, что это не группа стран-друзей России. "Некоторые из них делали шаги, которые мы расцениваем как враждебные", — указал дипломат.

Панкин также заявил, что закупки золота "действительно выросли". "Турция увеличила втрое свой запас золота. Банк Израиля снижает запасы доллара и евро — Китай, Сингапур, Малайзия, Гонконг, Чили", — отметил замглавы МИД РФ.

"Эта тенденция лишь демонстрирует, что доллар США, будучи сильным, становится токсичным для повседневных операций", — подчеркнул он.

По его словам, это, вероятно, не массовая тенденция, но, как полагает Панкин, "это может стать массовой тенденцией".

"Такова реальность — доллар силен, он все еще ценится в мировых отношениях, но его роль снижается из-за китайского юаня, из-за ЕС — евро все еще крепок", — добавил Панкин.

Как указал замглавы МИД РФ, в рамках БРИКС ведутся разговоры о том, "как больше опираться на валюты друг друга".

"Это не против США. Это просто тенденция. Резервы США токсичны", — заключил он.