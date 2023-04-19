КИШИНЕВ, 19 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия просит Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить незаконно принятое решение о запрете импорта украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая. В США заявили, что следят за угрозами роли доллара в мировой экономике

Министры сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии провели онлайн-заседание, к ним присоединились еврокомиссар, речь шла о проблеме экспорта украинских агропродовольственных товаров.

"Польша, Венгрия, Словакия и присоединившаяся к ним Болгария приняли решение о запрете импорта, начиная с 22 апреля… Вице-президента Европейской комиссии Валдис Дубровскис заявил, что решения четырех стран незаконны, противоречат соглашениям об ассоциации ЕС и Украины, он просит страны отменить это решение, иначе предложения Еврокомиссии нельзя будет применить", — заявил Дая на пресс-конференции.

По его словам, из-за решения других европейских стран увеличится поток украинского зерна в Румынию, что негативно отразится на местных фермерах.

Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассмотрела возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".