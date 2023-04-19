ООН, 19 апр — ПРАЙМ. Расследование диверсии на трубопроводах "Северного потока" не может быть снято с повестки лишь из-за того, что свои расследования проводят Дания, Швеция и ФРГ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. В США заявили, что следят за угрозами роли доллара в мировой экономике

"Я считаю, что этот вопрос не может быть просто снят с обсуждения по причине того, что три страны ведут отдельные расследования", — сказал Панкин.

Ранее Россия и Китай предложили Совбезу ООН принять резолюцию, которая призвала бы генсека организации создать независимую комиссию международных экспертов для расследования диверсии. Однако Совбез не принял резолюцию из-за позиции западных стран. За резолюцию проголосовали лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены воздержались.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.