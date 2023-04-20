ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки (США) арестовало гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина. Его обвиняют в участии в схеме по обходу санкций против России на сумму в 150 миллионов долларов, отмечает ведомство. В США заявили, что следят за угрозами роли доллара в мировой экономике

"Гражданин Белоруссии — 46-летний Сергей Карпушкин из Майами — был арестован и обвинен в федеральном преступлении в связи с участием в схеме по нарушению санкций США", — отмечается в заявлении минюста.

Как стало известно силовикам, подозреваемых принимал участие в схеме по обходу ограничений США в отношении российского бизнесмена Сергея Курченко (входит в санкционный список США). Они проводили закупки сталеплавильных материалов на сумму в 150 миллионов долларов.