ТОКИО, 20 апр — ПРАЙМ. Общий объем экспорта из Японии в РФ по итогам 2022 финансового года, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года, снизился на 39,8%, а импорта из РФ в Японию — на 6,3%, свидетельствуют предварительные статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.

В частности, экспорт в Россию составил 524,08 миллиарда иен (3,9 миллиарда долларов), а импорт – 1,73 триллиона иен (12,85 миллиарда долларов).

Изменения статистических показателей приводятся по сравнению с 2021 финансовым годом (1 апреля 2021 года – 31 марта 2022 года).

Министерство финансов Японии также обнародовало и предварительную торговую статистику за март 2023 года. Согласно пресс-релизу, общий объем экспорта Японии в Россию в марте снизился на 17,1% по сравнению с мартом 2022 года и составил 41,53 миллиарда иен (308,45 миллиона долларов).

Общий объем импорта Японии из России в марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее сократился на 49,9% и составил 95,12 миллиарда иен (706,46 миллиона долларов).