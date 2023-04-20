ТОКИО, 20 апр — ПРАЙМ. Импорт российской нефти в Японию по итогам 2022 финансового года, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года, снизился на 80,5%, СПГ — на 6,2%, угля — на 55,2%, свидетельствуют предварительные статистические данные, обнародованные министерством финансов страны. Импорт Японии из России в 2022 году упал на 6,3 процента, экспорт на 39,8

Кроме этого, за отчетный период на 28,1% сократился импорт продукции из стали и металла, цветных металлов – на 27,1%, а руды цветных металлов – на 55,1%.

Изменения статистических показателей приводятся по сравнению с 2021 финансовым годом (1 апреля 2021 года – 31 марта 2022 года).

Министерство финансов Японии также обнародовало и предварительную торговую статистику за март 2023 года. Согласно пресс-релизу, импорт СПГ из России по сравнению с мартом 2022 года снизился на 40,2%, а угля – на 55,4%.

Российская нефть в Японию в марте этого года не импортировалась.

Импорт продукции из стали и металла в марте 2022 года снизился на 4,2%, цветных металлов – на 49,7%. В то же время импорт руды цветных металлов из РФ вырос на 173,2%.

В то же время страна нарастила импорт из России мяса на 66,7%, зерновых — на 38,4%, а фруктов — на 646,1%.

Вместе с этим импорт овощей за отчетный период просел на 8,3% и соевых бобов – на 31,8%. Также снизился и объем импорта рыбы и рыбной продукции на 1,8%.

Изменения статистических показателей приводятся по сравнению с 2021 финансовым годом (1 апреля 2021 года – 31 марта 2022 года).

Министерство финансов Японии также обнародовало и предварительную торговую статистику за март 2023 года. Согласно пресс-релизу, импорт зерновых из России по сравнению с мартом 2022 года взлетел на 886,6%, а импорт овощей вырос на 5,9%.

Вместе с этим импорт рыбы и рыбной продукции из России в марте этого года снизился на 53,3%. Мясо в марте из России не импортировалось.