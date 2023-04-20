ТОКИО, 20 апр — ПРАЙМ. Япония по итогам 2022 финансового года, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года, зафиксировала торговый дефицит в 21,73 триллиона иен (около 160 миллиардов долларов), что является абсолютным антирекордом с 1979 года. Импорт Японии из России в 2022 году упал на 6,3 процента, экспорт на 39,8

Предварительная торговая статистика за 2022 финансовый год была обнародована в четверг министерством финансов Японии.

Прошлый рекордный дефицит торгового баланса (13,76 триллиона иен) был зафиксирован в 2013 году.

Рост торгового дефицита обусловлен повышением цен на энергоносители, которые Япония вынуждена импортировать в полном объеме, а также слабостью национальной валюты к доллару.