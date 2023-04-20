МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале сократился до 11,9 миллиарда евро с 30,6 миллиарда в январе, считают аналитики, опрошенные агентством Trading Economics. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 6,9 процента

Соответствующую статистику европейское статистическое агентство Евростат опубликует в понедельник, 20 апреля, в 12.00 мск.

В 15.30 мск министерство труда США опубликует данные по числу заявок на пособие по безработице. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, считают, что число первичных заявок за неделю, завершившуюся 15 апреля, увеличилось на одну тысячу с показателя предыдущей недели, до 240 тысяч.

В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в марте снизился до 4,5 миллиона следок с 4,58 миллиона в феврале.