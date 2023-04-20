МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США в мае повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, после чего сделает паузу в ужесточении политики до конца 2023 года, считают экономисты, принявшие участие в опросе Reuters, который также указал на вероятность кратковременной и неглубокой рецессии в этом году. Илон Маск назвал наступление дефолта в США неизбежным

Опасения, связанные с возможным экономическим спадом, которые также были выражены на заседании ФРС 21-22 марта, и обеспокоенность состоянием банковского сектора подтолкнули рынки к тому, чтобы учесть в котировках как минимум одно понижение процентной ставки на 25 б.п. до конца 2023 года.

Однако устойчивость инфляции, которая по-прежнему более чем вдвое превышает определенный ФРС целевой уровень 2%, сохраняющаяся сила рынка труда и существенное ослабление напряженности в банковском секторе за последние недели делают понижение ставки менее вероятным.

Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая обычно отражает краткосрочные ожидания в отношении процентной ставки, за последний месяц подскочила почти на 75 б.п., поскольку сильные экономические данные снижают вероятность смягчения политики ФРС.

Почти 90% (94 из 105) опрошенных Reuters экономистов полагают, что на заседании 2-3 мая центральный банк повысит ключевую ставку на 25 б.п., до целевого диапазона 5,00%-5,25%, что соответствует рыночным котировкам.

Затем ФРС будет удерживать ставку на этом уровне как минимум до конца года, считают 59 из 100 экономистов. Лишь 26 респондентов ожидают понижения ставки до конца 2023 года, что также соответствует ожиданиям рынка.

"Как показывают данные, несмотря на замедление роста цен в марте, предстоит проделать еще много работы, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%", — говорит Майкл Гейпен, экономист BofA Securities.

"Мы по-прежнему прогнозируем первое понижение ставки в марте 2024 года, — отмечает он. — Если же стресс в финансовой системе удастся быстро погасить, то нельзя исключать, что наши сильные макроданные подтолкнут ФРС к повышениям ставки и после мая". Америку ненавидит весь мир, заявил глава МВД Турции

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард на этой неделе сказал в интервью Reuters, что считает целесообразным повышение ключевой ставки до гораздо более высокого уровня, чем предполагается сейчас, ввиду устойчивости высокой инфляции.

Экономисты не ожидают возвращения инфляции к целевому уровню раньше 2025 года: 25 из 35 респондентов отметили преобладание риска того, что инфляция в этом году окажется выше их прогнозов.

Уровень безработицы к концу 2023 года повысится с текущего 3,5% до 4,3%, а в 2024 году будет в среднем составлять 4,5%, считают экономисты. Это все еще исторически низкий уровень, который будет оказывать повышательное давление на цены.

"Если рынок труда будет оставаться сильным, а инфляция будет сохранять устойчивость (как и предполагают наши прогнозы), то ФРС, вероятно, поднимет ключевую ставку не только в мае, но также в июне и июле", — говорит Эндрю Холленхерст, экономист Citi.

В то же время, рецессия может помешать ФРС поднять ставку до существенно более высокого уровня, особенно с учетом того, что значительная часть воздействия уже произведенных повышений ставки пока еще не проникла в экономику.

Из 47 экономистов 37 ожидают рецессии в США в 2023 году. Из них 31 полагают, что рецессия будет кратковременной и неглубокой, четверо считают, что рецессия будет продолжительной и неглубокой, а двое — что рецессия будет глубокой.

Срединная оценка вероятности рецессии в США в ближайшие два года составила 70%, что немного выше, чем показал опрос прошлого месяца, участники которого оценили такую вероятность в 65%. Между тем срединный прогноз роста американской экономики составил 1,1% в 2023 году и 0,8% в 2024 году.