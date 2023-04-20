МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В Европейском союзе считают, что с новыми антироссийскими санкциями "покончено" в связи с возможностью роста числа исключений, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного еврочиновника. Западу уже не помочь. Нефтяной дефицит работает на Россию

"Мы закончили", — заявил собеседник издания.

По словам источника, новые санкции могут привести к большему количеству исключений, чем ограничений.

Работающие над подготовкой новых антироссийских мер чиновники подчеркивали FT, что очередной пакет должен включить в себя больше персональных санкций, а также способы закрытия существующих "лазеек".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что новые ограничения направят на предотвращение обхода Россией существующих санкций.