АФИНЫ, 20 апр — ПРАЙМ. Импорт товаров Грецией из России в феврале 2023 года снизился в стоимостном выражении на 49,2% по сравнению с февралем 2022 года, за январь–февраль он уменьшился на 27,6%, сообщила греческая статистическая служба Elstat. Европа отказывается от главного богатства Украины

"В феврале 2023 года стоимость импорта Греции из России составила 336,9 миллиона евро, что на 49,2% меньше, чем в феврале 2022 года, когда она составляла 662,7 миллиона евро. В период с января по февраль 2023 года стоимость импорта Греции из России составила 840,5 миллиона евро, что на 27,6% меньше, чем в период с января по февраль 2022 года, когда он составила 1,161 миллиарда евро", — говорится в данных.

Стоимость экспорта Греции в Россию в феврале 2023 года составила 11,0 миллиона евро, что на 14,2% меньше, чем в феврале 2022 года, когда она составляла 12,8 миллиона евро. В период с января по февраль 2023 года Греция экспортировала в Россию товаров на 20,5 миллиона евро, что на 28,7% меньше, чем за соответствующий период 2022 года, когда было продано товаров на 28,8 миллиона евро.

Сальдо торгового баланса Греции и России в феврале 2023 года было отрицательным и составило около 326 миллионов евро, в январе-феврале дефицит баланса составил порядка 820 миллионов евро.

По данным Elstat, в 2022 году 397 греческих компаний импортировали из России и 404 греческие компании экспортировали в Россию. В 2021 году импортом товаров из России занимались 656 греческих предприятий, а экспортом в Россию — 639 греческих предприятий.

В прошлом году импорт товаров Грецией из России вырос до рекордных 9,33 миллиарда евро, или в 2,16 раза по сравнению с 2021 годом. Как отмечали эксперты, основной причиной этого был рост цен на природный газ и другие энергоносители.