МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В Европе видят, как активно развиваются торгующие с Россией, европейцы считают их конкурентами и опасаются снижения своего экономического развития, заявил агентству РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Посол России в Риме оценил санкционные действия Италии

По данным газеты Financial Times, сославшейся на неназванного европейского чиновника сообщила, в Евросоюзе полагают, что с новыми антироссийскими санкциями покончено, если ограничительных мер станет больше, расти будет и список исключений из них.

"Европейские страны становятся неконкурентоспособными, поскольку введенные против России санкции сказываются на их экономике. При этом европейцы видят, что те, кто торгует с Россией — у них возрастает экономический потенциал. И Запад видит в них конкурентов", — сказал Абрамов.

Он также отметил, что страны-партнеры России скоро заполонят мир своими не такими дорогими товарами, какие производят в государствах Европы, и в перспективе могут заместить своей продукцией европейскую.

По мнению Абрамова, европейцы понимают, что санкции против России не дали того краткосрочного эффекта, на который они рассчитывали — нанести удар по российской экономике. Более того, в этом году начался экономический рост, в нашей стране снижается уровень инфляции, добавил сенатор. Польша предложила включить в пакет санкций запрет импорта нефти по "Дружбе"

"С каждым месяцем происходит все больше обходов введенных ранее санкций, многие западные компании, которые "ушли" из России, вернулись в нашу страну под другими названиями", — сказал он.

При экспорте нашей продукции происходит ее "обезличивание" в третьих странах, торговля продолжается.

По словам Абрамова, бизнес начинает приспосабливаться, и практически эти санкции скоро не будут иметь значения, поскольку на каждое ограничение будут предприняты свои контрмеры.

При этом инициаторы санкций вредят больше всего своей экономике, покупая сырье по более высокой цене, подчеркнул он.