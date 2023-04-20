ЦБ Китая пообещал консолидировать финансовую поддержку реальной экономики
Представитель ЦБ Китая Лань пообещал консолидировать финансовую помощь реальной экономике
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Последствия пандемии COVID-19 продолжают ощущаться в экономике Китая, поэтому для оживления потребительского спроса необходимо время. Как заявили в четверг представители Народного банка Китая, в такой ситуации центральный банк будет консолидировать свою финансовую поддержку для реальной экономики.
Народный банк Китая ожидает, что потребительская инфляция ускорится позднее в этом году, но база для долгосрочной дефляции или инфляции в стране отсутствует.
Об этом Цзоу Лань, глава департамента денежно-кредитной политики, заявил на пресс-конференции в Пекине.