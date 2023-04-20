МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Последствия пандемии COVID-19 продолжают ощущаться в экономике Китая, поэтому для оживления потребительского спроса необходимо время. Как заявили в четверг представители Народного банка Китая, в такой ситуации центральный банк будет консолидировать свою финансовую поддержку для реальной экономики. ЦБ Китая вновь сохранил основную ставку LPR на уровне 3,65 процента

Народный банк Китая ожидает, что потребительская инфляция ускорится позднее в этом году, но база для долгосрочной дефляции или инфляции в стране отсутствует.

Об этом Цзоу Лань, глава департамента денежно-кредитной политики, заявил на пресс-конференции в Пекине.