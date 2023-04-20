МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Focus возмутились словами главы МИД Германии Анналены Бербок об антироссийских санкциях. С антироссийскими санкциями Евросоюза "покончено", пишет FT

Во время выступления в Бундестаге чиновница заявила, что Запад не будет останавливать политику ограничений против Москвы, пока конфликт на Украине продолжается.

"Бербок не обладает компетенциями для должности министра иностранных дел, в чем мы еще раз убедились сегодня во время ответов на вопросы в Бундестаге. Она была высокомерна и агрессивна", — заметил один из пользователей сайта.

"Может следует доверить внешнюю политику искусственному интеллекту? Он наверняка придумает что-то более умное, чем нынешний министр", — написал другой

"Бербок нужно отправить в отставку", — поддержал его еще один комментатор.

"130 000 евро за красивое лицо, так внешняя политика не работает", — сказал юзер сайта, напомнив о тратах главы МИД Германии на услуги визажиста.

Еще один высказал мнение, что Бербок все больше и больше становится рупором американцев.