Немцы нашли замену Бербок после ее ультиматума России
Читатели Focus осудили слова главы МИД Германии Бербок об условиях снятия санкций с России
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Focus возмутились словами главы МИД Германии Анналены Бербок об антироссийских санкциях.
Во время выступления в Бундестаге чиновница заявила, что Запад не будет останавливать политику ограничений против Москвы, пока конфликт на Украине продолжается.
"Бербок не обладает компетенциями для должности министра иностранных дел, в чем мы еще раз убедились сегодня во время ответов на вопросы в Бундестаге. Она была высокомерна и агрессивна", — заметил один из пользователей сайта.
"Может следует доверить внешнюю политику искусственному интеллекту? Он наверняка придумает что-то более умное, чем нынешний министр", — написал другой
"Бербок нужно отправить в отставку", — поддержал его еще один комментатор.
"130 000 евро за красивое лицо, так внешняя политика не работает", — сказал юзер сайта, напомнив о тратах главы МИД Германии на услуги визажиста.
Еще один высказал мнение, что Бербок все больше и больше становится рупором американцев.