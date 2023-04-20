МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале составил 4,6 миллиарда евро против дефицита в 30,6 миллиарда в январе, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Греция вполовину сократила импорт российских товаров в феврале

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 11,9 миллиарда евро.

Профицит внешнеторгового баланса зафиксирован в еврозоне впервые с сентября 2021 года.

В том числе экспорт товаров из еврозоны увеличился в феврале на 7,6% в годовом выражении — до 232,7 миллиарда евро, импорт — на 1,1%, до 228,1 миллиарда.

В Евросоюзе февральский профицит внешнеторгового баланса составил 4,8 миллиарда евро против дефицита в 34,6 миллиарда евро в январе. Экспорт товаров из ЕС в феврале увеличился в годовом выражении на 8% — до 207,7 миллиарда евро, импорт уменьшился на 2,8% — до 202,9 миллиарда.