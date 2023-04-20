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В Госдуме оценили работу Банка России по сдерживанию инфляции
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Центральный банк РФ в прошлом году эффективно решил задачи по сдерживанию инфляции в стране, несмотря на тяжелую ситуацию, такую оценку высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в... ПРАЙМ, 20.04.2023
экономика, новости, банк россии, госдума, инфляция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Центральный банк РФ в прошлом году эффективно решил задачи по сдерживанию инфляции в стране, несмотря на тяжелую ситуацию, такую оценку высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета ЦБ в Думе в четверг.
"Коллеги, мы должны с вами признать, что за прошлый год, несмотря на тяжелую ситуацию и вызовы, Центральный банк эффективно решил задачи, связанные со сдерживанием инфляции", — заявил Володин.