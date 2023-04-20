МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Центральный банк РФ в прошлом году эффективно решил задачи по сдерживанию инфляции в стране, несмотря на тяжелую ситуацию, такую оценку высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета ЦБ в Думе в четверг. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,82 процента

"Коллеги, мы должны с вами признать, что за прошлый год, несмотря на тяжелую ситуацию и вызовы, Центральный банк эффективно решил задачи, связанные со сдерживанием инфляции", — заявил Володин.