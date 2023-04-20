МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Личная инфляция у всех разная, но нужно ориентироваться на общие значения по стране, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе ответов на вопросы по итогам своего выступления в Госдуме. В Госдуме оценили работу Банка России по сдерживанию инфляции

"Действительно, инфляция каждого человека может и отличается об общего индекса цен. Общий индекс потребительских цен дает в целом картину по стране. У нас есть и региональные различия, потребительская корзина у людей с разными доходами разная — это действительно так. Мы, например, у себя на сайте публикуем калькулятор личной инфляции, где каждый человек может посмотреть какая у него структура потребления, что он больше всего потребляет и посчитать, какой у него индекс, соответственно, его личной инфляции", — сказала глава регулятора.

Тем не менее, добавила Набиуллина, ЦБ считает, что в его собственной политике необходимо ориентироваться на общий индекс цен. "Почему? Потому что он дает среднюю по стране. Да, не видит этих региональных особенностей, но он отражает общую покупательскую способность людей. Именно эта инфляция влияет на реальные доходы населения в целом по стране, но, конечно, есть показатели и региональные. Мне кажется, здесь должно быть для аналитических целей как минимум много показателей", — пояснила она.

"Что касается расчета инфляции — действительно здесь рассчитывает Росстат, но методологию он опубличивает и мне кажется, что Росстат очень активно работает с разными предложениями по этой методологии. При Росстате есть Общественный совет, где все могут обсуждать эту методологию", — сказала она, отвечая на вопрос о том, перепроверяет ли ЦБ данные Росстата по показателям инфляции и считает ли регулятор целесообразным закреплять методику расчета законодательно.

Глава ЦБ также отметила, что регулятор вносит свои предложения, когда они появляются. "Мне кажется, это нормальная практика, потому что методология может меняться и она должна учитывать в том числе изменения в потребительской корзине, как сейчас, например, это происходит", — добавила Набиуллина.

Накануне Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,82% на 17 апреля против 3,15% неделей ранее. Тогда же Росстат сообщил, что недельная инфляция в России с 11 по 17 апреля замедлилась до 0,04% с 0,11% неделей ранее, а с начала года потребительские цены выросли на 1,88%.