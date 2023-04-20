ПЕКИН, 20 апр — ПРАЙМ. Двусторонняя торговля России и Китая с начала года сохраняет хорошую тенденцию развития, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. СМИ: США не знают, как противостоять России и Китаю

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2023 года вырос на 38,7% и составил 53,845 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные на прошлой неделе данные главного таможенного управления КНР.

"Под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российская торговля с начала года сохранила хорошую динамику развития", — сказала Шу Цзюэтин, комментируя данные о двусторонней торговли России и Китая.

Она отметила, что рост товарооборота между странами на 38,7% по итогам первого квартала "в полной мере отражает потенциал торгово-экономического сотрудничества" между странами. Шу Цзюэтин подчеркнула, что Китай продолжит содействовать устойчивому, стабильному и здоровому развитию китайско-российского торгово-экономического сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды.

По итогам 2022 года, по данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.