МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Экономика России ни в коем случае не должна самоизолироваться, необходимо развивать импортозамещение, особенно по критическим направлениями, при этом сохраняя возможности торговать с миром, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Американцы негативно оценили экономику своей страны, пишет СМИ

"Я считаю, что наша экономика ни в коем случаем не должна самоизолироваться. Да, должно быть импортозамещение, особенно по критическим элементам, технологиям, товарам и продукции. Но мы должны торговать с миром. Не весь мир хочет с нами торговать, но есть страны, которые готовы с нами торговать, готовы развивать наши компании, готовы выходить и искать новые рынки сбыта", — сказала Набиуллина, выступая в четверг с отчетом в Госдуме.

Она отметила, что нередко масштаб разрабатываемых технологий требует выхода на международный рынок, иначе проекты просто будут не окупаемы.

"Наша задача, как ЦБ, помочь выстраивать систему международных расчетов. Здесь очень много сложностей, потому что по системе международных расчетов, прежде всего, бьют санкции, они направлены, и вторичные санкции, и мы понимаем, как с нашими партнерами работают. Поэтому на двусторонней основе, шаг за шагом, мы пытаемся выстроить систему расчетов, взаимодействуя с нашими компаниями и банками", — добавила глава регулятора.