МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок. Минфин оценил работу сферы госзакупок в 2022 году

Документ направлен на совершенствование процедуры таких закупок, повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, экономию времени заказчиков.

Закон повышает до 10 миллионов с 3 миллионов рублей ценовой порог при проведении электронного запроса котировок и снимает до 31 декабря 2026 года ограничения на годовой объем таких закупок. А ценовой порог при проведении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) через электронные площадки повышается до 5 миллионов с 3 миллионов рублей. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 100 миллионов рублей. Одновременно продлевается на один год (до 1 января 2025 года) возможность проведения строительных закупок "под ключ".

Кроме того, заказчики получат возможность заключать контракт с участником конкурентной закупки, которому по ее итогам присвоен второй номер. Это будет возможно в случае расторжения контракта с победителем, который из-за обстоятельств непреодолимой силы не смог выполнить условия контракта, но при этом не попал в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Закон также сокращает сроки согласования с ФАС России при заключении контракта с единственным поставщиком в целях экономии времени заказчиков.

Помимо этого, заказчики смогут закупать специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать эквиваленты, если врачебная комиссия примет соответствующее решение. Перечень таких продуктов и медицинских изделий, а также порядок его формирования утверждается правительством РФ.

Закон также разрешает до 31 декабря 2024 года не применять закон о контрактной системе в сфере госзакупок к отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, услуг избирательными комиссиями, находящимися в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это связано с выборами в законодательные органы этих регионов.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.