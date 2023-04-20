МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россия является экономическим партнером Венгрии, а США — ее союзником, заявил глава администрации премьер-министра страны Виктора Орбана Гергей Гуйяш. В Венгрии раскрыли детали изменений в договоре об АЭС "Пакш — 2"

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан в интервью на радио называл Вашингтон другом Будапешта.

"Россия — наш партнер, экономический партнер в поставках сырья, а США — наш союзник, а наши союзники — наши друзья", — прокомментировал Гуйяш слова Орбана.

Так он ответил на вопрос журналистов, можно ли считать другом Москву.

Американский посол в Венгрии Дэвид Прессман выражал беспокойство в отношении венгерско-российского экономического сотрудничества. Дипломат подчеркивал, что для Будапешта настал важный момент для определения своего будущего пути, призывая страну укрепить отношения с западными союзниками.