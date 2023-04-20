МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Санкционная дубинка европейского союза превращается в бумеранг, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. С антироссийскими санкциями Евросоюза "покончено", пишет FT

Ранее газета Financial Times писала, что, по мнению еврочиновников, с антироссийскими санкциями "покончено" из-за вероятности появления большего числа исключений.

Слуцкий отметил, комментируя публикацию, что санкционная дубинка ЕС против России превращается в бумеранг.

"Идя в кильватере американской политики сдерживания России, Брюссель "высек сам себя", как унтер-офицерская вдова", — подчеркнул глава думского комитета.

Политик указал, что Россия предупреждала о "тупиковости" санкционной политики Запада. По его словам, отечественная экономика справится с ограничениями, в отличие от европейской.

"Но вопрос о том, началось ли отрезвление в головах европейских политиков, все еще риторический", — заключил Слуцкий.