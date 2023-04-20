МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 апреля, увеличилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 245 тысяч, сообщило министерство труда страны. Экономисты предрекли повышение ключевой ставки ФРС США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показателя на уровне 240 тысяч заявок.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 0,5 тысячи, до 239,75 тысячи, с пересмотренного уровня предшествовавшей недели в 240,25 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, выросло на 61 тысячу с показателя предшествовавшей недели — до 1,865 миллиона человек. Показатель стал максимальным с ноября 2021 года, когда за неделю по 27 ноября он составлял 1,964 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.