ТАШКЕНТ, 20 апр — ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-марте 2023 года вырос на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 14,8 миллиарда долларов, сообщает в четверг агентство статистики страны. В Китае отметили хорошую динамику торговли с Россией

"По итогам января-марта 2023 года внешнеторговый оборот республики составил 14,8 миллиарда долларов, и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6 миллиарда долларов, или на 11,9%", — говорится в материалах на сайте агентства.

По данным ведомства, объем экспорта из Узбекистана по итогам января-марта снизился на 2,6%, до 5,689 миллиарда долларов, импорта — вырос на 23,4%, до 9,091 миллиарда долларов. Соответственно, отрицательное сальдо внешней торговли составило 3,402 миллиарда долларов — против отрицательного показателя в размере 1,522 миллиарда долларов годом ранее.

Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (15,9% в общем товарообороте), Россия (15,1%), Казахстан (7,5%), Турция (5,6%) и Южная Корея (4,1%).

Как указывает агентство статистики, главными экспортным статьями Узбекистана за первый квартал являлись золото (42,4% от общего объема экспорта), промышленные товары (17,2%), услуги (16,5%), продовольственные товары (6,6%). Главными импортными статьями Узбекистана в январе-марте оставались машины и оборудование (40%), промтовары (14,9%), химическая продукция (13,1%), продовольственные товары (11,6%), услуги (5,4%).

Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2022 года вырос на 18,6% по сравнению с 2021 годом и составил 50,008 миллиарда долларов. В том числе, объем экспорта увеличился на 15,9%, до 19,309 миллиарда долларов, импорта — до 30,699 миллиарда долларов (+ 20,4%).